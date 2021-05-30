فني تبريد وتكييف يفتح النار على زوجته بأوسيم فجرا.. والتحريات: مريض نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فجر أول أمس الجمعة، كان أهالي مركز أوسيم شمال الجيزة على موعد مع شروع عامل بقتل زوجته إلا ان القدر كان رحيما بها. كتبت النجاة للزوجة التي ترقد في مستشفى قصر العيني العتيق بينما الزوج خلف القضبان.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال من مأمور مركز أوسيم بشروع شخص في قتل زوجته.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي إصابة ربة منزل بطلق خرطوش بمنطقة العانة وتحديدا الفخذ اليسر، ونقلها إلى المستشفى.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن فني تبريد وتكييف يبلغ من العمر 36 سنة، يعاني من مرض نفسي، أطلق النار على زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

مشادة كلامية وقعت بين الزوجين فجر الجمعة بسبب تردي الأحوال المادية والاجتماعية للأسرة، تطورت إلى مشاجرة أحضر على إثرها الثلاثيني بندقية خرطوش وأطلق النار على "أم العيال".

وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى أن الزوج يتردد على أطباء نفسيين، آخرهم أوصى بإيداعه مصحة نفسية مع سوء حالته لكنه رفض الامتثال لنصيحة الطبيب كما توقف عن تناول الدواء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب عبد الحميد مرسي معاوني مباحث أوسيم، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وعدد من الطلقات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.