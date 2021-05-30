صورها فيديو.. الداخلية تضبط شخص أجنبي تحرش بفتاة لفظيًّا وجسديًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص أجنبي تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليها ومرتكب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد فحصت ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" من تحرش شخص يحمل جنسية أجنبية، لفظيًّا بإحدى الفتيات تعمل في أحد الأماكن السياحية في محافظة الأقصر بقصد السخرية.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي أن هذا السائح صوّر الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئا من كلامه، الذي حمل ألفاظا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها الفتاة وظلت مبتسمة، نظرًا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئا بالإيحاءات الجنسية، مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة.

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