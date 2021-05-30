شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح معلومات مهمة عن الفطر الأسود وتعلن برتوكولات علاج كورونا المحدثة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا الإثنين، فعاليات انعقاد الوبينار العلمي بحضور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات "كوفيد- 19"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن بروتوكولات العلاج المحدثة، وتوضيح معلومات مهمة عن الفطر الأسود.