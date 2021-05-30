شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يُكرّم الفائزين في المسابقة الرمضانية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الأحد، الفائزين في المسابقة الرمضانية الكبرى، وهم اللواء جودت عبدالجبار ثابت، صفاء عبدالصادق سلامة، بسمة محمود رجب، أحمد محمد عبدالمجيد حسانين، مختار محمد على أحمد، آلاء أحمد ركابى محمود، كريمة عبدالموجود مصطفى، خالد عبدالرازق محمد حسن، يارا أحمد رجب السيد، أمل صلاح الدين محمد بدرى.

وأكد الفائزون أن المسابقة أضافت لهم العديد من المعلومات الجديدة بل نشطت الذاكرة لديهم في البحث عن المعلومة.

من جانبه، أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بهذه الآراء الإيجابية البناءة التي تسهم بشكل كبير في تشجيع تعليم أسوان على تقديم الأفضل دومًا، مؤكدًا أن القائمين على المسابقة راعوا دومًا مناسبتها لمعظم الفئات.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة أطلقتها مديرية التربية والتعليم بأسوان (ممثلة في إدارة التخطيط والمشروعات) خلال شهر رمضان المبارك، عبر إذاعة حلقات (فيديو) على الصفحة الرسمية للمديرية، بهدف تقديم معلومة جديدة وخلق روح التنافس بين متابعى الصفحة، في أجواء رمضانية مميزة.