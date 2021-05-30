شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وكيل تعليم الوادي الجديد في الإسكندرية.. و«سعد» يهديه الدرع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية الأحد، الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، مدير مديرية التربية والتعليم بحافظة مطروح سابقًا، وقدَّم له درع التميز تقديرًا وعرفانًـا بجهوده طوال مدة خدمته الوظيفية بالمحافظات التي عمل بها وبلوغه سن الكمال.

حضر التكريم، رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية، ونادية فتحي مدير عام التعليم العام وجوزيف لبيب مدير عام التعليم الفني ونخبة من القيادات التربوية.

وخلال التكريم، أعرب «سعد» عن تمنياته لـ«النيلي» بعد انتقاله من حياة العمل إلى حياة الأمل.

وعقب انتهاء حفل التكريم، منح «سعد» درع مديرية التعليم في الإسكندرية للدكتور سمير النيلي.