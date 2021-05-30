شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في الإتجاهين بخط القاهرة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكك الحديدية الانتهاء من رفع العربة الثالثة لقطار 833 من على الخط النازل عند محطة ببا بخط القاهرة/ أسوان وإخلاء الخط وعودة مسير القطارات للعمل بشكل منتظم في الاتجاهـين.

كانت حركة قد توقفت علي الخط النازل أسوان/ القاهرة بسبب خروج عربة قطار 833 روسي أسوان/ القاهرة من محطة ببا الساعة 15.33، أذ سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل دون وقوع إصابات أو تلفيات، ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان/ القاهرة عند محطة ببا وقامت الهيئة بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين، وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.