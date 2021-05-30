شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل بالإدارات والمستشفيات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، إجتماعا مع مديري الإدارات الفنية التابعين للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بالإدارة العامة، والمرور الإشرافي على جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، واستعراض تقارير المرور عليها والسلبيات والإيجابيات، والخطط التصحيحية، كما تم مناقشة خطة المستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وخطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستشفيات الصحة بالمحافظة.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات، وخاصة خلال فترة النوبتجية والسهر، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وكذلك متابعة عمل شبكة الغازات ومخارج الأكسجين بكفاءة، وأعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، موجها بزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، والتأكد من خطوط سير منفصلة للمصابين بفيروس كورونا عن باقي المرضي بالمستشفيات، فضلا عن التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج للمرضي بأقسام العزل وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، ومتابعة عمل الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد بأقسام العزل، وجميع المرضي بأقسام العنايات المركزة لتحسين أداء الجهاز التنفسي، ومتابعة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مؤكدا على التنوع في وجبة البروتين الغذائي، وتوزيع كمية البروتين حسب إحتياج كل حالة.

وفي سياق متصل عقد وكيل الوزارة إجتماع آخر مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، وذلك مساء اليوم، تم خلاله مناقشة خطة العمل للفرق المتحركة الخاصة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والتأكيد على تكثيف المتابعة على الفرق الطبية بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، وكذلك متابعة تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من اللقاحات بالمدد المحددة لها.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة إستهلاك الطعوم، وتكثيف مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بمنافذ تقديم الخدمة، مشدداً على مديري الإدارات الصحية بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، فضلا عن تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.