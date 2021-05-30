وفد أممي يزور مركز التدريب والتشغيل المهني في غيط العنب بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الإدارة التنفيذية لمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، وفدا من الأمم المتحدة برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومسؤول الشراكات بين القطاع العام والخاص، ومسؤول التمويل والتنمية، الاحد، لدراسة سبل التعاون المختلفة من خلال البرامج التمويلية للأمم المتحدة الموجهة لمجال التدريب والتشغيل المهني في مصر.

وقال المهندس مروان السماك، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، إن وفد الأمم المتحدة وممثلي المركز، اتفقا على أهمية تعزيز القيمة المضافة لمركز التدريب والتشغيل المهني، لما يلعبه المركز من دور فعال بهذا المجال، مشيرا إلى أن الوفد أشاد بالتجهيزات ونظم التشغيل والبرامج المتنوعة والتى سيتم السعي للتعاون مع المركز فيها خلال المشروعات الممولة الفترة القادمة.

ويعد مركز التدريب المهني من أهم مراكز التدريب المهنية على مستوى الجمهورية، حيث يقدم خدمة توظيف إلى 1200 شخص سنويا، وتدريب من 2500 إلى 3000 شخص سنويا، ويهدف إلى التنمية البشرية، والتطوير الثقافى والحضارى لمنطقة غيط العنب لإيجاد فرص أفضل في الحياة، ويلعب المركز دور الوساطة بين أهالى المنطقة وبين سوق العمل، ويقوم بتوفير فرص تدريبية وتشغيلية بالمجان لجميع أهالى المنطقة، مؤكدا أن جميع الخدمات المقدمة بالمركز مجانا تماما سواء كان تدريب أو توظيف وتشغيل.

ويحتوى المركز على 12 ورشة تدريبية، من ورش الملابس الجاهزة والسجاد والتبريد والتكييف والنجارة، وورش اللحام وميكانيا السيارات وورش الفندقة، بالإضافة إلى ورشة الكمبيوتر وفنون الطهى، وصناعة الجلود والإكسسورات، وكذلك ورش تعليم مهن حرفية «فنى كهرباء»و«فنى سباكة».

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)

وفد أممى يزور "مركز التدريب والتشغيل المهني" فى غيط العنب بالاسكندرية لتعزيز القيمة المضافة (صور)