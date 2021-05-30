شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة الأزهر يتابعون حملات تطعيم لقاح كورونا بفرع البنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الحملات المتنقلة لتطعيم منتسبي الجامعة بلقاح كورونا.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنه وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة فقد توجهت الحملة اليوم لفرع البنات بمدينة نصر، بوفد طبي من الإدارة الطبية برئاسة الدكتور أيمن السعيد مدير عام الإدارة الطبية وقامت بتطعيم عدد من الأساتذة والموظفين كما تم تخصيص مقرات ثابتة للراغبين في تلقى التطعيم.

وأضاف الدكتور محمد فكري ،نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن حملة التطعيم شهدت إقبالاً من منتسبي الفرع الذي يضم عدد من الكليات الشرعية والعربية والعلمية، مقدماً الشكر للإدارة الطبية بفرعي البنين والبنات لجهودهم في تذليل العقبات لمتلقي التطعيم.

يذكر أن رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس الجامعة قاموا بزيارات تفقدية للاطمئنان على حسن سير عمليات التطعيم بلقاح كورونا لمنتسبي الجامعة التي تجوب كليات الجامعة ومدنها الجامعية .