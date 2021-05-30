شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ القوى اعاملة» يشترط سداد مديونية المنشآت السياحية قبل 10 يونيو لصرف الدفعتين السادسة والسابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعضاءها بضرورة سرعة تسديد المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة قبل 10 يونيو المقبل، حيث اشترط الصندوق على كل المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة إعانات لعمالها سداد حصتها بالصندوق قبل الموعد المحدد، حتى لا تُحرم من صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحى.

وقال المصري إن الغرفة قد تلقت خطابا من صندوق الطوارئ أكد فيه موافقة مجلس إدارته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو الجارى على صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحى.

وأكد رئيس الغرفة أن الصندوق منح الغرف السياحية مهلة من الفترة من 13 إلى 29 يونيو المقبل لتلقى طلبات أعضائها لصرف الدفعتين (السادسة والسابعة)، ليتم إرسالها مجمعة إلى اتحاد الغرف السياحية، واشترط الصندوق ضرورة سداد المنشآت للمديونية قبل 10 يونيو المقبل وإلا تعرضت المنشأة لعدم الصرف.

وأشار المصرى إلى الصندوق أكد أنه سيتم صرف الإعانتين بعد تحديد موعدهما في دفعة واحدة، مضيفا أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.