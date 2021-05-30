شكرا لقرائتكم خبر عن ولد بدون مثانة وفتحة شرج.. فريق مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفل حديث الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بمستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، في إجراء جراحة نادرة وإصلاح تشوهات خلقية وعيوب في الجهاز البولى والجهاز الهضمى لطفل حديث الولادة من خلال إجراء جراحة دقيقة له.

واستقبلت المستشفي الطفل وعمره ساعات معدودة، وعلى الفور تم إدخاله الحضانة وتم بإجراء الفحوصات اللازمة له، والتى أثبتت وجود تشوهات خلقية تتمثل في عدم وجود المثانة وعدم وجود فتحة الشرج معا، مما جعلها الحالة الأولى من نوعها في مصر.

جراحة نادرة لطفل حديث الولادة ببنها

قال الدكتور محمد سعدة، استشارى جراحة الأطفال، إن هذه الحالة لم يتم رؤيتها من قبل ولايوجد حالات مثيلة تم تسجيلها على مستوى العالم، يوجد ٤ حالات فقط مقاربة لها.

تم إجراء الجراحة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس الهيئة، والدكتور رضا الديب، مدير عام فرع القليوبية، وبإشراف الدكتور صفوت سلطان، مدير عام المستشفى، بقيادة الدكتور محمد سعدة، استشارى جراحة الأطفال وحديثى الولادة، بإجراء التدخل الجراحى اللازم وإصلاح التشوهات، والدكتور أحمد سعد، إخصائى جراحة الأطفال بالمستسفى.

جراحة نادرة لطفل حديث الولادة ببنها

وتابع الحالة الدكتور أحمد مجدى عفيفى، أخصائى الأطفال وحديثى الولادة، وأحمد حسن حبيب، طبيب مقيم الأطفال وحديثى الولادة والطفل بحالة جيدة.