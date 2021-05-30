سفير كازاخستان يزور الإسكندرية لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاحد، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق له، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، معربا عن سعادته لتنشيط وتقوية الروابط بين الجانبين وتعزيز وتطوير واستمرار تلك العلاقات في كافة المجالات وخاصة المجال الثقافي، مشيرا إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية للجالية الكازاخستانية بالإسكندرية.

وأكد الشريف على ضرورة إحياء الإتفاقية بين مدينتي الاسكندرية وألماطي بكازاخستان والتي تربطهما علاقات تآخي وتعاون منذ 2003، فيما يعود بالنفع على الطرفين.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادته البالغة بتواجده في الإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية تعد من أهم المدن بالنسبة لكازاخستان بعد القاهرة. ورحب بجميع سبل التعاون بين الجانبين.

سفير كازاخستان يزور الاسكندرية لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين (صور)

سفير كازاخستان يزور الاسكندرية لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين (صور)