شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم يخت سياحي في البحر الأحمر وإنقاذ 7 أشخاص وفقدان آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق ضخم بأحد اليخوت الشراعية السياحية بالقرب من أبو رماد جنوب جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر، حيث غطت سحب الدخان سماء المنطقة وأصيب 7 أشخاص وفُقد شخص آخر.

وتبين من المعلومات الأولية أن اليخت كان يحمل نحو 8 أشخاص في رحلة بحرية وتم انقاذهم دون حدوث إصابات، وتداول عدد من الأشخاص فيديو لاحتراق اليخت، وجرى إنقاذ من كانوا على متن اليخت من خلال عدد من اللنشات التي تصادف وجودها بالقرب من الحريق.

والتهمت النيران اليخت بالكامل حتي تعرض للغرق.

اليخت

اليخت