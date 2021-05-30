شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تطبيق الضوابط في الطرح والإسناد للحد من الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال اجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى ( حياة كريمة )، على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للمشروعات، بجانب تطبيق الضوابط اللازمة للحد من الفساد المالي والإدارى أثناء عمليات الطرح والإسناد لضمان تنفيذ هذه المشروعات بشفافية كاملة وبالجودة المطلوبة وهو الذي يتوازى مع حسن إختيار مواقع المشروعات والإسراع بتقنين إجراءات التنازل عن الأراضى التي تبرع بها بعض الأهالي لتخصيصها لتنفيذ المشروعات المختلفة وخاصة بعد الإستغلال والمغالاة في أسعارها مما يؤدى لتعطيل سير العمل .

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، على تنفيذ المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين التي تم طرحها في 31 جلسة إستماع بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية الوطنية بتغير واقع الحياة في المرافق العامة والخدمات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً وخاصة في المناطق التي تشهد شكاوي متكررة مثل قرى سلوا بحرى وجزيرة بساو بكوم أمبو، والحمام بإدفو، بالإضافة إلى نجع جبران بنصر النوبة، ووجه اللواء أشرف عطية إلى تحديث البيانات أسبوعياً لخلق قاعدة معلوماتية دقيقة ومتكاملة عن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل مواجهتها، علاوة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا داخل مواقع العمل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالمشروعات المنفذة.

وشهد الاجتماع استعراض مسئولي الجهات المعنية للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالي 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و377 نجع وكفر وعزبة تشمل تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لـ 12 مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى بـ 24 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو حيث تراوحت معدلات التنفيذ ما بين 47% إلى 20%.