شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة النواب» توافق على موازنات مكتبة مصر العامة والتنسيق الحضاري والقومي للترجمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد، على موازنة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بتعزيز الباب الرابع في موازنة صندوق مكتبات مصر العامة، وتعزيز الباب السادس بتوفير الاعتمادات المالية بمبلغ 50 مليون جنيه، لتغطية استكمال إنشاء مكتبة مصر العامة بقنا وإنشاء مكتبات جديدة.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأوصت اللجنة وزارة المالية بتوفير تعزيزات مالية وفقا لمقترح الجهاز على الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس، وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بمراعاة توفير تعزيزات مالية للباب السادس لتنفيذ مقترح مشروع تحسين الصورة البصرية في المدن المصرية، وضرورة قيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتقديم مقترح بتعديل تشريعي يضمن الحفاظ على الثروة العقارية خاصة المباني ذات الطراز المتميز.

كما اوصت بتخصيص مكاتب لجهاز التنسيق الحضاري داخل المكاتب الثقافية في المحافظات، مع الاستجابة لمطلب الجهاز بتوفير مقر له داخل القاهرة.

وأكدت اللجنة على ضرورة إشراك الرأي العام في مشروعات التنسيق الحضاري عن طريق المسابقات العامة.

ووافقت اللجنة على موازنة المركز القومي للترجمة، وأوصت بالتزام المركز بالاهتمام بمنافذ البيع التابعة له، واهتمام المركز كمقصد أول له بترجمة الإتتاج الأدبي والعلمي المصري بما يدعم القوة الناعمة المصرية، وقيام المركز بإعادة النظر في السياسة التسويقية الحالية بما يضمن زيادة الإيرادات على النحو المأمول.

كما وافقت اللجنة على موازنة قطاع الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة وأوصت بقيام القطاع بموافاة وزارة التخطيط بتحديد العمليات الفرعية التي تندرج تحت المشروعات الرئيسية (بالباب السادس) والمدة الزمنية للانتهاء منها حتي تتمكن وزارة التخطيط من توفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما اوصت اللجنة بقيام وزارة الآثار بضرورة التعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي لتطوير مبني مكتبة القاهرة بالزمالك باعتبارها أثر.

كما وافقت اللجنة، على موازنة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ووافقت على موازنة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع التوصية بالتزامه بوضع خطة تسويقية إعلامية للعروض الفنية، بالاتفاق مع القنوات الإعلامية وخاصة قنوات الدولة، والتنسيق مع قطاع الإنتاج الثقافي لإقامة عروض بالمحافظات، وشددت على ضمان قيام البيت الفني باستحداث برامج للألعاب المقدمة بالسيرك تواكب ما يقدم في عروض السيرك العالمية.

ووافقت اللجنة على موازنة البيت الفني للمسرح، وانتهت إلى التوصية بقيام المركز القومي للمسرح بموافاة اللجنة بأهدافه وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية والأهداف المستقبلية له لمناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة، كما أوصت بقيام وزارة الثقافة بتقديم مقترح لمجلس الوزراء لتغيير مسمي المركز بما يعكس أنشطته.

.