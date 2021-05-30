شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: عودة مواعيد الصيف لا تعنى انتهاء كورونا و110آلاف يتلقون اللقاح يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة كانت تطبق بعض القرارات الاستثنائية خلال الفترة الماضية وينتهى العمل بهذه الإجراءات غدا، حيث كانت مواعيد غلق المحال 9 مساء وإغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، ولكن خلال اجتماع لجنة الأزمات اليوم استعرضت الوضع الوبائى وكان تقييم وزارة الصحة أن الإجراءات الاحترازية جاءت بثمارها، والوضع الوبائى يتحسن والإقبال على المستشفيات يقل، وبالتالي كان قرار اللجنة العودة للمواعيد الصيفية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن العودة للمواعيد الصيفية لا يعنى أن كورونا انتهت بل الفيروس ما زال موجودا، ولا بد من الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم بلقاحات كورونا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جزءا كبيرا من تحسن الوضع الوبائى هو أن الدولة أصبحت تتوسع في توزيع اللقاحات، فهناك 110 آلاف مواطن يتلقى اللقاح يوميا ونأمل في رفع هذه الأعداد، وهناك 4 ملايين لقاح ستستقبلها مصر بجانب 3 ملايين لقاح سيجرى تصنيعها محليا، وبالتالي سيكون لدينا خلال شهر يونيو 7 ملايين لقاح.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بعد غدً سيبدأ تطبيق المواعيد الجديدة، مع استمرار حظر إقامة الأفراح في القاعات المغلقة، ومنع إقامة الأفراح إلا في القاعات المفتوحة، وسرادق العزاء ما زالت محظورة، متابعا: نعى جيدا أن خطورة الفيروس ما زالت موجودة، وضاعفنا الغرامة على المخالفين للإجراءات الاحترازية من مطاعم ومقاهى، فقد كانت في البداية 4 آلاف جنيه غرامة وغلق أسبوع وغلق أسبوعين حال تكرار المخالفة، فإنه اعتبارا من 1 يونيو ستكون عقوبة المخالف 4 آلاف جنيه ومدة الغلق الإدارى أسبوعين في المرة الأولى وشهر بعد ذلك حال تكرار المخالفة.