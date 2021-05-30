شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: جارى الانتهاء من مركز الابتكار بتكلفة 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت جامعة عين شمس، منذ قليل حفل توزيع جوائز مسابقة "عين شمس تبتكر"، والتى تقام للعام الثانى على التوالى بمشاركة كليات جامعة عين شمس.

وقال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن فكرة المسابقة بدأت العام الماضى، موضحا أن جارى الانتهاء من مركز للابتكار بتكلفة تصل لـ100 مليون جنيه وسيتم افتتاحه قريبا.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، خلال كلمته بالاحتفالية، أن الجامعة تستهدف بناء الشخصية واكتشاف المواهب وليس فقط للتعليم والتعلم، نطمح أن تكون جامعة عين شمس جامعة من جامعات الجيل الرابع.

وأوضح المتينى، أن هناك دعم رئاسى غير مسبوق للانتهاء من انشاءات أرض الجامعة بالعبور التى ياتى فى مقدمتها واحة العلوم والتكنولوجيا بأرض الجامعة بالعبور، موجها الشكر لعمداء ووكلاء جامعة عين شمس لما قدموه لإنجاح مسابقة عين شمس تبتكر.

ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، وتحت إشراف الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

يشهد الحفل ممثلين من أكاديمية البحث العلمى والأساتذة والطلاب، ومن المقرر أن يبلغ مجموع جوائز المسابقة هذا العام 300 ألف جنيه للطلاب الفائزين.

وسبق حفل إعلان الجوائز عددًا من الفاعليات والأنشطة الطلابية والتى تقام على مدار يومين متتاليين، حيث عرض المتسابقون، أفكارهم الابتكارية فى إطار تنافسى عبر شبكة الإنترنت، فى حين تضمن اليوم الثانى عددًا من المحاضرات فى مختلف المجالات، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية العلوم جامعة عين شمس وحتى موعد الحفل الختامى لإعلان وتوزيع الجوائز بحرم الجامعة الرئيسى فى ضيافة قصر الزعفران.

يذكر أن المسابقة تشمل مسارين رئيسيين يتنافس فيهما المتسابقون بأفكارهم الابتكارية، وهما (مسار الابتكار) والذى يستهدف الطلبة والخريجين الجدد أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة، (مسار الباحثين) والذى يستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والخريجين المشاركين فى المشروعات البحثية.