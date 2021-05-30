شكرا لقرائتكم خبر عن نادر سعد: انخفاض الاتجاه التصاعدى للإصابات دفعنا لتطبيق المواعيد الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قرر العودة للمواعيد الصيفية لإغلاق المحال التجارية وإلغاء المواعيد الاستثنائية التي تشهد إغلاق المحال التجارية الساعة التاسعة مساء، نتيجة تحسن الأوضاع الوبائية والسيطرة على الأوضاع وانخفاض الاتجاه التصاعدي للإصابات، والوضع الوبائى شهد استقرارا.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمضاعفة غرامة عدم الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية، من خلال مضاعفة غرامة غلق المحال غير الملتزمة لمدة أسبوعين بدلا من أسبوع، وفي حال تكرار الغرامة ينفذ الإغلاق لمدة شهر.

من جانب آخر، كان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.