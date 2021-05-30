شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات للعمل بانتظام على خط القاهرة ـ أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية الإنتهاء من رفع العربة الثالثة لقطار 833 من علي الخط النازل عند محطة ببا بخط القاهرة / أسوان وإخلاء الخط وعودة مسير القطارات للعمل بشكل منتظم في الإتجاهـين

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكدت أنه أثناء قيام قطار رقم 833 روسي "أسوان/ القاهرة" من محطة ببا الساعة 15.33 سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل، دون وقوع إصابات أو تلفيات.

ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان / القاهرة عند محطة ببا وقامت الهيئة بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات، ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الإتجاهين وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.