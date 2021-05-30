شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 3 سنوات لطالب هتك عرض طفلة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، في جلستها المنعقدة الأحد، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلة.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بلاغا يفيد قيام «ع. م .ع» 24 عاما طالب ومقيم محافظة الإسكندرية، بهتك عرض «ش» 15 عاما لوجود علاقة عاطفية جمعت بينهما.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهم بهتك عرض المجني عليها، بغير القوة والتهديد حال كونه على علم بأنها طفلة لم تتجاوز الثامنة عشر، وتبين قيام المجنى عليها بترك المنزل والسفر إلى مدينة الإسكندرية بحثا عن العمل لسوء معاملة الأهل، وحال وصولها مع صديقة لها لمحطة القطار بالإسكندرية تقابلا مع المتهم، وطلبا منه تدبير مسكن للإقامة به لعدم تمكنهما من ذلك، وعليه قام بعرض الزواج على المجنى عليها، وقام بتحرير عقد زواج عرفي فيما بينهما، مع علمه بعدم بلوغها السن القانونى، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، وطلب المتهم من شقيقة المجنى عليها إحضار شهادة الميلاد، وذلك لرغبتهما في توثيق عقد الزواج العرفى، فحضروا إلى مدينة الزقازيق وأنذالك تم ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.