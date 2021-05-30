شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية لرصف الطرق الداخلية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للطرق التي يجرى رصفها داخل مدن وقرى المحافظة بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد نبيل مدير عام مديرية الطرق والنقل ورؤساء الوحدات المحلية والمقاولون المسئولون عن تنفيذ عمليات الرصف.

الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا

الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا

وأوضح محافظ قنا في بيان، أن عدد الطرق التي تم طرحها خلال الخطة الإستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 بلغ 82 طريق ما بين طرق رئيسية وشوارع فرعية بإجمالى تكلفة مالية حوالى 160 مليون جنيه، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمدن والقرى لتحقيق السيولة المرورية وزيادة معدلات الأمان بها .

وشدد محافظ قنا على المقاولين القائمين بتنفيذ مشروعات الرصف بتطبيق معايير الجودة في عمليات الرصف وزيادة معدلات العمل لضمان الانتهاء من تنفيذ تلك الطرق طبقا للجداول الزمنية المحددة سلفا، موجها رؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس لجنة استلام الطرق بعمل تقارير حول مستوى آداء المقاولين ومدى التزامهم بتطبيق المواصفات الفنية ومعايير الجودة ومعدلات إنجاز الطرق.