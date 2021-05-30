شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة تنظم زيارات لطلاب الجامعات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة لديها استعداد كامل للتعاون مع كافة الجامعات بمحافظات القناة في جميع المجالات البحثية والفنية، مشيراً إلى أنه في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعات المختلفة فقد قامت الشركة بتنظم زيارة ميدانية لطلبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البشري بجامعة قناة السويس لمحطة معالجة صرف صحي سرابيوم.

بدأت الزيارة -بحسب بيان الأحد- بتعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحي بمحطة سرابيوم والتي تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180 ألف متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتي تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة «الحمأة».

وتولّى فريق العمل بالمحطة تعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحى بمحطة سرابيوم والتى تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180 ألف متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة، والتي تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة «الحمأة».