شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تطوير المنطقة الموازية لسوق الأسماك الجديد بحي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، أنه سيجري تطوير ورفع كفاءة المنطقة الموازية لسوق الأسماك الجديد بحي العرب (خلف سجن بورسعيد)، وذلك تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية التي شهدتها المنطقة، من حيث إنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى وتعد الأولى من نوعها مثل سوق الأسماك الجديد وكذلك بازار بورسعيد الجديد.

وأوضح المحافظ في بيان، الأحد، أن المنطقة الموازية لسوق الأسماك الجديد تشهد أعمال تطوير بالطرق الرئيسية والفرعية بما يحقق السيولة المرورية والتكامل مع أعمال تطوير الشوارع المحيطة بسوق الأسماك، بالإضافة إلى أعمال تجميل وتشجير الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، مؤكدًا أن هذه المنطقة أصبحت مزارًا لجميع محافظات بورسعيد، ولابد من استكمال أعمال التطوير والتجميل، بما يتناسب مع المشروعات القومية والتنموية المقامة.