شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعتمد 6 بروتوكولات تعاون استعدادا لامتحانات الشهادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعاً تنسيقياً مع مديري المديريات للوقوف على استعدادات المديريات لامتحانات الشهادات.

واعتمد المحافظ بروتوكول تعاون تم توقيعه بين مديريات التربية والتعليم وكلا من مديرية الأمن ومديرية الصحة وشركة الكهرباء ومرفق الإسعاف ومديرية التموين وهيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عبدالحميد عنانى السكرتير العام للمحافظة.

تضمن البروتوكول مع مديرية الأمن تأمين لجان الامتحانات واستراحات المراقبين الوافدين من خارج المحافظة وتأمين مقرات طباعة وتصحيح الامتحانات، ومع مديرية الشؤون الصحية تطهير وتعقيم مقرات لجان الامتحانات، وتنفيذ ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التأكد من تسجيل وتطعيم المراقبين باللقاح الخاص بفيروس كورونا، كذلك تم توقيع بروتوكول مع الكهرباء لضمان وتأمين وجود التيار الكهربائي على مدار الساعة بلجان الامتحانات، ولجان التصحيح والكنترول، ومع مديرية التموين فقد تضمن البروتوكول توفير الخبز للمعلمين الوافدين من خارج المحافظة، وتأمين وجود المنتجات البترولية لسيارات نقل أوراق الامتحانات وتوزيعها على مقرات لجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة.

كما تم توقيع بروتوكول مع التأمين الصحي تضمن تواجد العناصر الطبيه بالمدارس التي تعقد بها لجان الامتحانات، وإعداد وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات، إضافة لتوقيع بروتوكول مع الإسعاف، لتوفير عربات الإسعاف أمام اللجان واستراحات المراقبين، لنقل أي حالات طارئة إلى المستشفيات.

من جانبه، أعلن مدير التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب اعتماده، لتبدأ الامتحانات الثلاثاء ١ يونيو وتنتهي الاثنين ٧ يونيو.

ويبدأ الطلاب بالامتحان في مادة اللغة العربية الثلاثاء لمدة ساعتين ونصف ثم مادة العلوم الأربعاء لمدة ساعتين ثم مادة الهندسة الخميس لمدة ساعتين ثم مادة الجبر والاحصاء السبت لمدة ساعتين ثم اللغة الأجنبية الأحد لمدة ساعتين على أن تكون مادة الدراسات الاجتماعية آخر المواد يوم الاثنين الموافق ٧ يونيو.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن جميع المديريات جاهزة ومستعدة لبدء الامتحانات وأنه تم التأكيد على ضرورة توفير المعقمات والمواد الكحولية على مداخل المدارس.

وتابع أن جميع اللجان يجري تعقيمها قبل بدء الامتحانات وأنه سيتم تعقيمها يوميا عقب خروج الطلاب من اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفى نهاية الإجتماع قام المحافظ باعتماد البروتوكولات الستة الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية بالامتحانات .