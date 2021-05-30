شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مركز التدريب وخدمة عملاء الرمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، الأحد، جولة تفقدية شملت زيارة ميدانية، لمعاينة وتحديد مسار مشروع خط مياه جارٍ تنفيذه بمنطقة سموحة لتغذية منطقة 150 فدانًا، لزيادة الضغوط ورفع كفاءة الخدمة للمواطنين.

وزار رئيس شركة مياه الإسكندرية، مركز خدمة عملاء الرمل للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية بموقع العمل، وعقد اجتماعا مع القراء والمحصلين لتحفيزهم على الالتزام بخطة الشركة في التحصيل، لاستدامة تقديم الخدمة بنفس الجودة والكفاءة المطلوبة.

كما تفقد الخط الساخن 125 لمتابعة آليات حل الشكاوى وسرعة التعامل معها خلال المدة المقررة، والتي لا تزيد عن ٢٤ ساعة لأكثر من 90% من الشكاوى الواردة، وتابع طريقة استقبال الشكاوى والتعامل الطيب مع الجمهور لتحسين الصورة الذهنية للشركة.

وزار جابر مركز التدريب الاقليمي، لمراجعة الخطة التدريبية المتخصصة لبناء القدرات في مجالات التوعية وخدمة العملاء وكيفية للتواصل مع المواطنين، ورفع كفاءة المحاسبين وإعداد مسار ومناهج المسار الوظيفي للمحاسبين في القطاع التجاري.