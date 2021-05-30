شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع كلية التجارة بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، أعمال الرصف بشارع كلية التجارة بمدينة بنها حتى نفق كفر سعد بالقرب من كلية الحقوق جامعة بنها، بحضور المهندس على عبدالستار رئيس المدينة.

وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن أعمال الرصف من وفورات الخطة الاستثمارية بالمدينة والتي بلغت 2.7 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بالاستفادة من تلك الوفورات في دعم رصف الطرق وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أنه من تلك الوفورات سيتم أيضًا إحلال وتجديد أرصفة نفق شعراوي، ورصف شارعي غرب وشرق الإستاد.