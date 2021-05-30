شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادي الجديد تشارك في الاجتماع الـ12 للجنة التنسيقية لمحو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة جامعة الوادي الجديد، في الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيقية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم الأسبق وامين لجنه محو الامية وتعليم الكبار بالمجلس الاعلى للجامعات، وبحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور عاشور العمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأساتذة من مختلف الجامعات المصرية ممثلين لمراكز تعليم الكبار بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الاجتماع تناول مناقشه بعض الموضوعات من اهمها بيان انجاز الجامعات عن دورة أبريل 2021، والذي تصدرت فيه جامعة الوادي الجديد المركز السادس حيث تمكنت الجامعة من محو اميه 2424 دارس امي خلال دوره ابريل 2021.

واضاف، إنه تم عرض الإنجازات التي قامت بها مجموعة من الجامعات المصرية في مجال محو الامية وتعليم الكبار حيث قام ممثلين من الجامعات المختلفة بعرض الانجازات في في صورة تفصيلية شملت الانشطة التي قامت بها المراكز المختلفة على جميع الأصعدة والإنجازات التي توصلت إليها الجامعة والخدمات التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب للمساعده في القضاء على الأمية في مصر.