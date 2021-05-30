شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» توضح أسباب خروج قطار أسوان- القاهرة عن القضبان ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسباب خروج القطار رقم 833 روسي أسوان/ القاهرة غن القضبان في بني سويف.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي الأحد، أنه أثناء قيام القطار من محطة ببا الساعة 15.33، سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل، ولا يوجد إصابات أو تلفيات.

وتابعت: «نتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان/ القاهرة عند محطة ببا، وتم تشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع، لإعادة الحركة بصورة عادية في الاتجاهين، وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة».