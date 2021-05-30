شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة» تكشف تفاصيل التوقيع مع إحدى القنوات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الدراما المصرية هذا العام كانت متواجدة في 5 محطات عربية بعيدة عن المحطات الرسمية.

وأضاف «صالح» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن احتكار الدراما على قنوات بعينها غير موجود والموسم الدرامي الأخير في رمضان دليل على ذلك.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى القنوات العربية بصدد التعاون في إنتاج الأعمال الضخمة وتوزيع أعمال الشركة المتحدة خارج مصر ولم يتم بيع حقوق كما تردد مشيرا إلى أن الشركة تمتلك خبرات لمنع القرصنة على المحتوى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المشترك وارد في حال الأعمال الضخمة مثل الدراما التاريخية والدينية حتى يتم إنتاج أعمال قوية تحقق العائد للجميع.

واختتم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حديثه قائًلا: «سيتم طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة لضخ أموال جديدة في الشركة مثلما يحدث في العديد من الشركات الوطنية».