شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 نقاط.. تعرَّف على تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن فتح وغلق المحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021.

«المصري اليوم» ترصد أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم.

1. العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم.

2. بدء تطبيق المواعيد الجديدة من أول يونيو 2021.

3. تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين.

4. في حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

5. استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة.

6. استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات ومن بينها منع تقديم «الشيشة».

7. حظر إقامة الموالد والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح.

8. الالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط.

9. التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات.