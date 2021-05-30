شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يواصل اجتماعاته التنسيقية لبدء تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا الاحد عقد اجتماعاته مع القائمين على تنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة «المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري» وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات للوقوف على اهم التحديات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وذلك في حضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة

ناقش الاجتماع عدد من التحديات التي قد تعترض تنفيذ بعض المشروعات مثل تخصيص قطع أراضى لإقامة محطات رفع صرف صحى وكذلك موافقة وزارة الموارد المائية والرى لربط بعض محطات المعالجة الثلاثية على المصارف، كما تم مناقشة عمل كابل بحري إضافي بجزيرة العبل التابعة لمركز الوقف لتحمل طاقات المشروعات المزمع تنفيذها بالجزيرة.

محافظ قنا يتابع تنفيذ حياة كريمة

محافظ قنا يتابع تنفيذ حياة كريمة

ووجه محافظ قنا الجهات المعنية بتذليل تلك التحديات في أسرع وقت ممكن ومن ثم البدء في تنفيذ المشروعات المزمع إقامتها، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بتخصيص بعض قطع الاراضي المستهدف إقامة مشروعات خدمية عليها كمحطات رفع الصرف الصحي ومراكز للشباب ومراكز صحية ومجمعات للخدمات.

وفي ختام الاجتماع شدد محافظ قنا على ضرورة تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة في هذا الشأن وإعداد تقرير مفصل وتقديمه في اجتماع يوم الخميس القادم ،مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات حياة كريمة لكونها مشروعات تمس احتياجات جموع المواطنين خاصة البسطاء منهم.