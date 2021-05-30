شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم قنا يرأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في اجتماعه مع مديري عموم الادارات التعليمية والمكتب الفني على أهمية التنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الصحية بالمراكز لتدبير سيارات لنقل أوراق الاسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية من ديوان الإدارة إلى اللجان، وكذلك تكليف أطباء وزائرات بكل مدرسة لسرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة قد تؤثر على الطلاب الممتحنين بالشهادة الإعدادية والتي تبدأ بعد غد وكذلك الثانوية العامة ودبلوم المدارس الفنية.

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

وأضاف خالد أن غرفة العمليات المنعقدة والمشكلة بكل إدارة تعليمية تتضمن مختص التعليم الإعدادي بالإدارة وممثل عن الشؤون القانونية عليها أن تعد بيان بنسب الغياب بكل لجنة بعد نصف ساعة من بداية الامتحان وتخطر غرفة العمليات الرئيسية بإجمالي المتقدم والغياب وتقرير بالموقف الصحي للطلاب أولا بأول واي مشكلات أو أزمات تعرقل سير الامتحان.