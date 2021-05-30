شكرا لقرائتكم خبر عن طالب «الأقصر الأزهرية» يحصد المركز الثاني في الإنشاد الديني بمسابقة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح صالح محمد صالح يونس، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمعهد الحاج صالح بمنطقة الأقصر الأزهرية، في حصد المركز الثاني في التصفيات النهائية للإنشاد الديني بمسابقة تمكين العالمية.

وأوضح الطالب صالح محمد صالح، أن مسابقة تمكين للإنشاد الديني استهدفت الموهوبين في الإنشاد الديني للمرحلة العمرية من سن ٥ إلى ١٥ عام ونظراً لجائحة كورونا تم رفع الأعمال على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة؛ وحصل عبدالقادر النداف شاب لبناني على المركز الأول؛ بينما شاركت أنا بأنشودة ( بحبك يا أحمد) وشاء الله أن أحصل على المركز الثاني في المسابقة؛ والفضل لله عزوجل أولاً ووالدي حفظه الله الذي حرص على تنمية هذه الموهبة الفطرية التي حباني بها الله وعمل على صقلها؛ كما هيأت لي الأسرة المناخ المناسب ومساعدتي في حفظ الأناشيد والابتهالات؛ ومثلي الأعلى «الشيوخ النقشبندي ومحمد عمران ونصر الدين طوبار».

وأشار المنشد صالح محمد صالح إلى أنه حصل على المركز الأول في الإنشاد الديني هذا العام على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية؛ كما أن الإنشاد وحفظ القرآن الكريم لا يعيقانه عن التحصيل الدراسي ويأمل الالتحاق بمؤسسة تعتني بالتدريب على المقامات والموشحات.