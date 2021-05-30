شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ المنوفية لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز أشمون .

وتابع المحافظ والوفد المرافق له أعمال الحفر للموقع المقترح لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية قورص كنموذج موحد لعدد من المصالح الحكومية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين على مساحة 500 م2، ومن المقرر أن يحتوي المجمع على مكاتب تموين، شؤون إجتماعية، سجل مدني، ومكتب بريد، شهر عقاري ويخدم أكثر من 35 ألف مواطن، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بسرعة إزالة عقار مخالف ومتعدي على أملاك الري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، كما تفقد المحافظ الاعمال الإنشائية لمشروع توسعة وصيانة ( جناح جديد) بمدرسة أبورقبة الثانوية بقيمة تعاقدية تزيد عن 5 مليون جنيه بسعة 18 فصل دراسي، حيث تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الثالث وجاري إستكمال باقي المبني .

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ الحديقة النموذجية المطورة المقامة على مصرف أبورقبة على مساحة 2000 م2 والتي يتم تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تقديرية 2 مليون و680 ألف جنيه ونسبة تنفيذ 97%، حيث تم الإنتهاء من أعمال الخرسانات والبلدورات وجاري تركيب حديد الكيريتال وبلاط الإنترلوك، وأشاد المحافظ بحجم الأعمال المبذولة بالحديقة، موجهاً رئيس المدينة بضرورة إنشاء إدارة للحدائق تكون مهمتها الاعتناء بنظافة الحديقة والحفاظ على الشكل الجمالي لها، مؤكداً أنه سيتم توريد 8 أكشاك نموذجية لخدمة الحديقة تمهيداً للإفتتاحها خلال شهر، موضحاً أن إنشاء وتطوير الحدائق والتنزهات يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة أشمون.

وشملت الزيارة تفقد المحافظ توسعات محطة معالجة أشمون على مساحة 18ألف و673 م2، بطاقة 10 آلاف م3/يوم والتي تخدم قرية كفر السيد، شوشاي، أبورقبة بالإضافة إلى 4 عزب مجاورة، وتحتوي محطة المعالجة على مبني المدخل المصافي، حوض التهوية، أحواض الترسيب النهائي، أحواض التلامس، مبني الكلور، عنبر طلمبات الحمأة الزائدة والمعادة، حوض تركيز الحمأة، مبني المجفف الميكانيكي، مبني نوافخ الهواء، غرفة الكهرباء، مبني المحول، مبني المولد.

وخلال الزيارة أشار محافظ المنوفية أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات لإنجاح المبادرة الرئاسية، موجهاً مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المشاركة في أعمال التطوير لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تطوير الخدمات وإستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقري والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.

ووجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز أشمون للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للإنتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بكافة القطاعات الخدمية المختلفة والتي تساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القري المستهدفة.