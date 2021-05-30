شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

وأكدت المصادر استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم 15، مع عبور العالقين من الجانبين، للتيسير على الإخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كل الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

كما لفتت إلى استمرار تشغيله اليوم للأسبوع الثالث واليوم 15 على التوالى لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت المصادر إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى ساسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء، وفى انتظار أية مساعدات أخرى لإدخالها.