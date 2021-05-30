شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: استنفار الجهود بعد ارتفاع الإصابة وحالات الوفيات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهمية تطبيق كافة الاجراءات ودعم جهود الدولة والقطاع الصحي من أجل حماية المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة كانت ولا تزال من أقل المحافظات تأثرا بجائحة كورونا، ومثمنًا جهود القطاع الصحي وكافة الجهود المتبعة واجراءات الدولة في هذا المجال.

وأعلن «شوشة» في بيان، الأحد، عن استمرار تطبيق الاجراءات وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذها، وكذا اتخاذ الاجراءات الوقائية واتباع تعليمات وزارة الصحة، ومكافحة العدوى بالتطهير والتعقيم الدورى والحرص على عدم وجود تجمعات واغلاق أماكن إقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة في المصالح الحكومية وارتداء الكمامات، إلى جانب استنفار جهود كافة الجهات المعنية وإجراءات العزل والتقصى مع مختلف الحالات.. خاصة مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

من جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، عن تكثيف جهود مديرية الصحة وخاصة ادارات: الطب الوقائى ومكافحة العدوى والرعاية الأساسية والتثقيف والاعلام الصحى في متابعة تطبيق كافة الاجراءات واتخاذ التدابير الاحترازية للتصدى للفيروس على مستوى المنشآت الطبية، إلى جانب تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية، ونشر تعليمات وزارة الصحة والاجراءات الوقائية والاحترازية وجهود الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى استنفار كافة الجهود لحث المواطنين على أهمية تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بكورونا للحد من انتشار الفيروس أو الاصابة به داخل المحافظة.