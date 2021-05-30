شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار وغرامة وقطع مرافق.. إجراءات رادعة لغير الملتزمين بخطة الطلاء الموحد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الإنتهاء من حصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة، بجميع الميادين والشوارع والطرق العامة بنطاق دائرة المحافظة، وإزالة الإعلانات المخالفة ومنتهية الترخيص وتقنين أوضاعها حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع استعرض المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، مع اتخاذ إجراءات رادعة «إنذار، غرامة، قطع مرافق»، حيال غير الملتزمين من أصحاب العقارات أو رؤساء اتحاد الملاك، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين واستعداداً لإستقبال فصل الصيف، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال رش الشوارع بإستخدام سيارات محملة بجهاز «التيفا»، المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشري المصرح به، وكذلك الإستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية، والشوارع ومواقف السيارات ودور العبادة لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.