شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تنفيذ إنشاء المجمعات الصناعية غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تنفيذ إنشاء المجمعات الصناعية.

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