شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الأفراح بالأماكن المفتوحة فقط واستمرار حظر الموالد وسرادقات العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارةالصحة في هذا الصدد.