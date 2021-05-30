شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة والآثار: اقتربنا من إنهاء تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن القطاع السياحي تأثر بمواعيد الغلق في التاسعة مساء لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "قطاع السياحة لا يفضل بالطبع الإغلاق التام، وحال المقارنة فإن تحديد مواعيد أفضل كثيرًا من الإغلاق التام".

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد: "اقتربنا من الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة، وأزور شرم الشيخ والغردقة لمتابعة عملية التطعيم على أن يجرى الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في القطاع".

وأضافت غادة شلبي، أن الجميع يلتزم بالإجراءات المتبعة ومصر ما زالت تستقبل السياحة، متابعة أن مصر سباقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وكل الوفود التي تتواجد في مصر تشيد بإجراءات الحكومة المصرية المتبعة للوقاية من الفيروس.