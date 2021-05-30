شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بحوث الصحة الحيوانية: مصر أصبحت ذات مرجعية للمنظمة البيطرية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد خليفة، رئيس بحوث التحكم في الأمراض الوبائية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعهد منذ 10 سنوات في اختبارات على مستويات دولية، مضيفا أن مصر أصبحت ذات مرجعية لمنظمة الصحية البيطرية العالمية، التي تعتبر توأما لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة دي إم سي، أن هناك 10 معامل مرجعية فقط على مستوى العالم أصبح منها اثنان في مصر، لافتا إلى أنه لدينا معامل هامة في هيئة الغذاء، ونمد يد المساعدة للدول العربية والإفريقية الشقيقة لتنميتهم وتقدمهم في هذا المجال.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” اعتمدت كل من، المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” في مجال تشخيص مرضى أنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولى.