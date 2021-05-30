شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة "عين شمس تبتكر" فى نسختها الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، الفاعليات النهائية لمسابقة "عين شمس تبتكر" فى نسختها الثانية والتى تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، وتحت إشراف الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وفى كلمته أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن فاعليات مسابقة " عين شمس تبتكر " والتى ينظمها مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، وتقام للعام الثانى على التوالى بمشاركة كليات جامعة عين شمس، تعد النواة الرئيسية التى سينطلق منها مؤتمر الجامعة العلمى القادم، لافتاً إلى أن الأنشطة التى ينفذها المبتكرون هى تطبيق عملى لفلسفة جامعات الجيل الرابع.

ومن المقرر أن يستمر المتسابقون حتى السابعة مساء، فى عرض أفكارهم الابتكارية فى إطار تنافسى بحرم قصر الزعفران، على أن يتم توزيع جوائز المسابقة على الفائزين بقيمة 300 ألف جنيه.

يذكر أن المسابقة تشمل مسارين رئيسيين يتنافس فيهما المتسابقون بأفكارهم الابتكارية، وهما ( مسار الابتكار ) والذى يستهدف الطلبة والخريجين الجدد أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة، ( مسار الباحثين) والذى يستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعونة والخريجين المشاركين فى المشروعات البحثية.