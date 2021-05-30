شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى رئيس الجامعة الأمريكية بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية فى القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر؛ وحضر المقابلة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة الأمريكية على الجهود التى قام بها لتعزيز التعاون التعليمى مع مصر خلال فترة رئاسته للجامعة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه المقبلة.

من جانبه، أشاد وزير التعليم العالى بالتعاون البنّاء بين وزارة التعليم العالى والجامعة الأمريكية خلال فترة رئاسة ريتشاردونى للجامعة، مشيراً إلى ما شاهده خلال زيارته للجامعة مؤخراً من توسعات إنشائية متميزة، تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متطورة.

وخلال اللقاء أعرب ريتشاردونى عن شكره للحكومة المصرية على اهتمامها بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية، وهو ما كان له أكبر الأثر فى استمرار الجامعة عبر العقود الماضية فى أداء دورها فى تقديم خدمات تعليمية متميزة.

كما أكد اعتزازه بكل فترات خدمته فى مصر، سواء فترة عمله كسفير للولايات المتحدة لدى مصر، أو فترة رئاسته للجامعة الأمريكية فى القاهرة.



مصطفى مدبولى يلتقى رئيس الجامعة الأمريكية (1)



مصطفى مدبولى يلتقى رئيس الجامعة الأمريكية (2)