شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر المقرر أن تعلن فيه وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، 2021، نظرا لاستمرار عمل أجهزة الدولة على الإجراءات والتفاصيل التنفيذية ولكن من المقرر أن يعقد أواخر الأسبوع الجارى الأربعاء أو الخميس القادمين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة الأسئلة والإجابات الصحيحة للامتحان التجريبى الثانى للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2020-2021 بكل اللغات، والذى تم عقده فى الفترة من يوم الثلاثاء 23 مايو حتى الخميس 27 مايو 2021، وذلك على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت الوزارة أن تجربة الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وكيفية التعامل معها، مطالبة جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها على موقع الوزارة للتدريب عليها وأخذ كافة الاحتياطات التى تضمن الاستعداد للامتحان النهائى.