شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن إتاحة حصص المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصًا على مستقبل أبنائها الطلاب والطالبات، أتاحت الوزارة حصص المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية على منصة البث المباشر؛ لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تقدم حصص بث مباشر في جميع المواد الأساسية، حيث يمكن للطالب التفاعل والتواصل مباشرة مع نخبة من المعلمين الخبراء. كما يمكن للطالب متابعة الحصص المسجلة على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.