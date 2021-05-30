بحثًا عن الثراء السريع.. تجديد حبس عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالزاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزاوية الحمراء، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بدائرة القسم.

كانت البداية بورود بلاغ لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل إقامته، كما عُثر على الأدوات التي يستخدمها في الحفر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.