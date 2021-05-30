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بالعصا والشوم.. 5 أشخاص يعتدون على رئيس حي عين شمس ونقله للمستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تعرض اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، لاعتداء من قبل 5 أشخاص، وذلك أمام منزله بمدينة نصر.

وقالت مصادر أمنية لـ "الخليج 365"، إن المتهمين اعتدوا على رئيس حي عين شمس أثناء ذهابه إلى عمله؛ باستخدام الشوم والعصا، ما نتج عنه إصابته بكدمات وإصابات متفرقة.

أضافت المصادر أنه على الفور تم نقل رئيس الحي لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

أشارت إلى أن حالة رئيس حي عين شمس، مستقرة الآن بدرجة كبيرة وذلك عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وحرر رئيس حي عين شمس محضرًا بالواقعة حمل رقم 20455 جنح أول مدينة نصر، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن المتهمين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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