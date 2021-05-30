"زحمة آخر النهار".. خريطة الكثافات في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات متحركة بعدد من محاور القاهرة والجيزة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، مساء الأحد.

البداية من الطريق الدائري إذ يشهد تكدسا مروريا من البساتين للأوتوستراد ومن كورنيش النيل اتجاه المنيب ومن محور 26 يوليو لمحور أحمد عرابي.

وسجلت الغرفة كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من المهندسين لميدان رمسيس ومن صلاح سالم حتى رمسيس، الأمر نفسه بطريق صلاح سالم من كوبري الفردوس لكوبري أكتوبر.

تباطؤ في حركة السيارات تم رصده بشارع كورنيش النيل للمتجه من وسط العاصمةإلى حلوان وتحديدا بمحيط مبنى ماسبيرو، وكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية في الاتجاهين.

بالنسبة للحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، تم رصد زحام مروري من كوبري 15 مايو إلى الطريق الدائري، وطريق الأوتوستراد من صقر قريش للدائري.