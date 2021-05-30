أول تعليق رسمي من السكة الحديد بشأن حادث قطار بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء قيام قطار رقم 833 روسي "أسوان/ القاهرة" من محطة ببا في بني سويف، اليوم الأحد الساعة 15:33 سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه لا توجد إصابات أو تلفيات ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي "أسوان / القاهرة" عند محطة ببا وأعادت الهيئة تشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات لحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش.

وأوضحت الهيئة أنه تم إعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين وتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.