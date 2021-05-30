"قناة السويس": "إيفرجيفن" كانت تحمل 11 مادة سامة.. والصندوق الأسود يكشف سبب جنوحها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، إن تفريغ الصندوق الأسود للسفينة الجانحة "إيفرجيفن" لا يتواجد به أي إدانة لمصر، مشيرًا إلى أن الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصل من 10 إلى 12 مترًا في الثانية، وهذه سرعة طبيعية.

وأكد شعيشع في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مركز المحاكاة بمقر الهيئة في الإسماعيلية، أن هناك 3 مراكب عبرت قبل السفينة الجانحة في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن الفيصل النهائي في التحقيق هو التسجيلات للصندوق الأسود، ونتائج تلك التسجيلات الآن موجود منها نسخة مع قبطان السفينة والشركة المالكة ودولة بنما، والمنظمة البحرية.

وأضاف شعيشع أن سفينة "إيفرجيفن"، كانت تحمل 11 نوعًا من المواد الخطرة بباطنها، وهي مواد كيميائية مؤكسدة، مشيرًا إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وقدوة في الأداء المؤسسي، كما أنها تتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها، وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استنادًا إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.